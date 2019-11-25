Тейлор Свифт побила рекорд по числу наград American Music Awards

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Тейлор Свифт вошла в историю как исполнитель с наибольшим количеством наград American Music Awards, . Тейлор Свифт вошла в историю как исполнитель с наибольшим количеством наград American Music Awards, сообщает Entertainment weekly.

Певица получила пять наград на музыкальной премии American Music Awards: любимое видео, любимый поп/рок альбом (Lover), любимая поп/рок исполнительница, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года. Также она получила звание почетного артиста десятилетия.

По общему количеству статуэток (29) она обогнала прежнего рекордсмена Майкла Джексона, который стал обладателем 24 премий.

Когда Свифт была названа "исполнительницей года", она заявила: "Последний год моей жизни был самым удивительным и при этом самым сложным", из-за разногласий со звукозаписывающей студией Big Machine Records, с которой раньше работала.