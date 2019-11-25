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РИА Новости

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

11:37 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.

"Сотрудниками полиции Челябинской области, ФСБ и Росгвардии задержаны подозреваемые в содействии и участии в террористической организации… [Задержания прошли] одновременно на Южном Урале и в Москве", - говорится в релизе.

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Один из задержанных, 24-летний житель Челябинска, убеждал знакомых уехать в Сирию и вступить в ряды террористов, полагает следствие. Какую именно террористическую организацию он представлял, не уточняется.
Дома у него нашли патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова и экстремистскую литературу. В отношении него уже возбуждено уголовное дело о содействии терроризму, он заключен под стражу.
Какие именно преступления вменяются трем другим задержанным, полиция не уточняют. Уголовные дела против них пока не возбуждены, процедура находится на стадии "процессуального решения".
За последнее время это далеко не первое задержание людей, которые, по оперативным данным, хотя и не готовили теракты, но так или иначе участвовали в деятельности террористов.
Задержание подозреваемых в финансировании терроризма
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ФСБ предупредила о возвращении в РФ родственников боевиков и атаке на СНГ
На прошлой неделе ФСБ объявила о поимке в Москве, Татарстане и Тюменской области сторонников "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для создания "всемирного халифата", а за несколько дней до этого в Москве задержали трех членов "Исламского государства"*.
Как заявлял в середине октября глава ФСБ Александр Бортников, с начала года в России предотвратили 39 терактов.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Исламское государствоХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФСБ РФАлександр БортниковМоскваЧелябинскПроисшествия
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