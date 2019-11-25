Грузинская оппозиция предложила новую модель избирательной системы

ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий разработали новую модель избирательной системы и предлагают ее рассмотрение властям после того, как парламент Лидеры оппозиционных партий разработали новую модель избирательной системы и предлагают ее рассмотрение властям после того, как парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию по переходу на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, заявил грузинский оппозиционер Георгий Вашадзе.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, которая предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.

"Эта система основывается на немецкой модели, но учитывает грузинскую реальность и не противоречит конституции страны",- заявил Вашадзе журналистам.

По его словам, предлагаемая оппозицией модель означает, что голоса будут распределены пропорционально между всеми кандидатами, также сохранится мажоритарная система, однако будут существовать многомандатные округа. Каждый избиратель будет иметь право на один голос и, следовательно, по словам оппозиционера, "голоса распределятся справедливо".