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РИА Новости

Додон поздравил Йоханниса с переизбранием на пост главы Румынии

11:35 25.11.2019
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© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCUПрезидент Клаус Йоханнис
Президент Клаус Йоханнис
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Президент Клаус Йоханнис. Архивное фото
КИШИНЕВ/КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник заявил, что Кишинев рассчитывает на тесное сотрудничество с Бухарестом после переизбрания президента Румынии Клауса Йоханниса.
Второй тур выборов президента Румынии прошел в стране и за ее пределами в воскресенье. Граждане Румынии выбирали главу государства на ближайшие пять лет. По данным Центрального избирательного бюро Румынии после обработки 100% протоколов с избирательных участков действующий президент Йоханнис набрал 66,06% голосов, экс-премьер Виорика Данчилэ — 33,95%.
Президент Румынии Клаус Йоханнис
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"Уважаемый господин Йоханнис, поздравляю вас с переизбранием на пост президента Румынии и желаю больших успехов в выполнении возложенных на вас существенны обязанностей. Румыны сделали важный выбор и для Республики Молдова, вручив вам мандат доверия, и я полностью уверен в том, что вы продолжите оказывать активное содействие тесному сотрудничеству между нашими странами", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По словам Додона, Кишинев высоко ценит помощь румынского народа в процессе европеизации, а также постоянную поддержку в виде множества важных проектов, направленных на развитие Молдавии. "Мне бы хотелось, чтобы во время Вашего второго президентского срока нам обоим удалось бы уберечь Румынию и Республику Молдова от ложных геополитических споров и в то же время максимально сблизить наших граждан и поработать на их благо. Республика Молдова остается страной, приверженной процессу реформ, страной, которая в то же время желает способствовать укреплению безопасности в регионе совместно с Румынией и Украиной", - подчеркнул Додон.
Также с переизбранием поздравил Йоханиса и президент Украины Владимир Зеленский. "Искренние поздравления президенту Румынии Клаусу Йоханнису с переизбранием на высший пост! Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка и весомый кредит для нового мандата. Жду активизации двустороннего диалога в интересах наших стран и региона", - написал Зеленский в Twitter в понедельник.
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Клаус ЙоханнисИгорь ДодонРумынияМолдавияВ мире
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