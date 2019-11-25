Додон поздравил Йоханниса с переизбранием на пост главы Румынии

Второй тур выборов президента Румынии прошел в стране и за ее пределами в воскресенье. Граждане Румынии выбирали главу государства на ближайшие пять лет. По данным Центрального избирательного бюро Румынии после обработки 100% протоколов с избирательных участков действующий президент Йоханнис набрал 66,06% голосов, экс-премьер Виорика Данчилэ — 33,95%.

По словам Додона, Кишинев высоко ценит помощь румынского народа в процессе европеизации, а также постоянную поддержку в виде множества важных проектов, направленных на развитие Молдавии. "Мне бы хотелось, чтобы во время Вашего второго президентского срока нам обоим удалось бы уберечь Румынию и Республику Молдова от ложных геополитических споров и в то же время максимально сблизить наших граждан и поработать на их благо. Республика Молдова остается страной, приверженной процессу реформ, страной, которая в то же время желает способствовать укреплению безопасности в регионе совместно с Румынией и Украиной", - подчеркнул Додон.