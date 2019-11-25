Лавров встретится с главой МИД Исландии 26 ноября

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном 26 ноября и обсудит состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщает российское дипведомство.
Предстоящие переговоры министров будут проведены в развитие их встречи "на полях" министерской сессии Арктического совета в Рованиеми 6 мая 2019 года.
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"Предполагается, что министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров и министр иностранных дел Исландии Г.Т. Тордарсон обсудят текущее состояние и перспективы российско-исландских отношений, возможности активизации двустороннего сотрудничества. Имеется в виду также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Традиционно отношения между Россией и Исландией характеризовались конструктивностью и взаимопониманием. Однако после 2014 г. из-за поддержки Рейкьявиком антироссийской линии Брюсселя и Вашингтона, а также сворачивания в инициативном порядке ряда направлений сотрудничества их прежняя поступательная динамика была существенно заторможена. Участие Исландии в антироссийских санкциях ЕС, при том, что Исландия – не член Евросоюза, помимо негативного политического эффекта повлекло за собой ощутимые последствия для двусторонней торговли, что, очевидно, не отвечает ни российским, ни исландским интересам", - подчеркнули в министерстве.
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В последнее время Москва отмечает "признаки отказа Рейкьявика от своих подходов, готовность развивать контакты и кооперацию в незатронутых взаимными ограничениями областях", подчеркнули в дипведомстве.
"Со своей стороны, нацелены на поступательное и конструктивное развитие двусторонних отношений на основе прагматизма и взаимного уважения и в той мере, в которой к этому готовы наши исландские партнеры. Рассчитываем, что в своих подходах к сотрудничеству с Россией Рейкьявик будет руководствоваться собственными национальными интересами, не поддаваясь влиянию сиюминутной политической конъюнктуры", - резюмировали в министерстве.