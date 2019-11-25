Лавров встретится с главой МИД Исландии 26 ноября

В последнее время Москва отмечает "признаки отказа Рейкьявика от своих подходов, готовность развивать контакты и кооперацию в незатронутых взаимными ограничениями областях", подчеркнули в дипведомстве.

"Со своей стороны, нацелены на поступательное и конструктивное развитие двусторонних отношений на основе прагматизма и взаимного уважения и в той мере, в которой к этому готовы наши исландские партнеры. Рассчитываем, что в своих подходах к сотрудничеству с Россией Рейкьявик будет руководствоваться собственными национальными интересами, не поддаваясь влиянию сиюминутной политической конъюнктуры", - резюмировали в министерстве.