Россия и Алжир провели учения ВМС в Средиземном море

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", патрульного корабля "Василий Быков" и спасательного буксирного судна "СБ-739" отработал с ВМС Алжира совместные действия по обеспечению морской безопасности. Учение прошло в западной части Средиземного моря", - сказал он.