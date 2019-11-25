Россия и Алжир провели учения ВМС в Средиземном море

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота РФ провел в Средиземном море учения с Военно-морскими силами Алжира по контролю гражданского судоходства и выявлению пиратов, сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.
"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", патрульного корабля "Василий Быков" и спасательного буксирного судна "СБ-739" отработал с ВМС Алжира совместные действия по обеспечению морской безопасности. Учение прошло в западной части Средиземного моря", - сказал он.
По его словам, в рамках учений экипажи провели тренировки по контролю гражданского судоходства с досмотром судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.