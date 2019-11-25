В Тверской области двое школьников провалились под лед

ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Двое второклассников в Тверской области пошли гулять на озеро и провалились под лед, один из мальчиков утонул, второго спас рыбак, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла днем 24 ноября в городе Торопце.
"Предварительно установлено, что двое малолетних детей отправились на озеро Соломено в городе Торопце, где провалились под неокрепший лед. На помощь ребятам пришел находившийся неподалеку рыбак, однако спасти одного из мальчиков не удалось", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, выживший мальчик рассказал, что они с другом заигрались и не заметили, как попали в воду. Собеседник агентства добавил, что оба мальчика - ученики второго класса.
По факту гибели восьмилетнего ребенка проводится доследственная проверка. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.