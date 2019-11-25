В Тверской области двое школьников провалились под лед

"Предварительно установлено, что двое малолетних детей отправились на озеро Соломено в городе Торопце, где провалились под неокрепший лед. На помощь ребятам пришел находившийся неподалеку рыбак, однако спасти одного из мальчиков не удалось", - говорится в сообщении.