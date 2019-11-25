Жители Приморско-Ахтарска нашли на дне Азовского моря монету 1916 года

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Жители Жители Приморско-Ахтарска , которые во время отлива, вызванного сильным ветром, вышли прочёсывать дно с металлодетекторами, нашли на дне Азовского моря копейку 1916 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

В минувшие выходные в одном из кубанских пабликов появилось сообщение о сильном отливе в Азовском море. Отмечалось, что вода отступила примерно на сотню метров. Информация сопровождалась фотографиями. В ГУМЧС по Краснодарскому краю и администрации Приморско-Ахтарского района пояснили, что это произошло в связи с сильным ветром, который "выгнал" воду из привычных берегов.

"Энтузиастов-то много... Когда мелеют берега, ребята сразу с металлодетекторами выходят и начинают это всё искать... Есть даже информация, что… в этот раз нашли монету 1916 года в районе городского пляжа Приморско-Ахтарска. А в прошлый раз в районе бывшей судоверфи… там нашли монету 1797 года, практически времени освоения казаками кубанских земель. Прямо интересно – две копейки", - рассказали в пресс-службе администрации Приморско-Ахтарского района.

По данным местных властей, сейчас ветер сменил направление, и море начинает входить в привычные берега.