Путин поприветствовал участников заседания Диалога "ЕР – КПК"

"Российско-китайские отношения достигли за последнее время небывало высокого уровня. Набирает обороты взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших стран в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - приводятся в телеграмме слова Путина.

Он отметил, что значимую роль в развитии двусторонних связей играют контакты по линии ведущих партий, подчеркнув, что между "Единой Россией" и КПК налажено конструктивное взаимодействие.

Путин добавил, что в 2019 году в рамках межпартийного диалога большое внимание уделяется противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств. "Исходим из того, что такая практика противоречит основополагающим нормам и принципам международного права, несет в себе угрозу безопасности, стабильности и устойчивому развитию", - подчеркнул российский президент.