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РИА Новости

Путин поприветствовал участников заседания Диалога "ЕР – КПК"

11:24 25.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия VII заседания Диалога "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая", отметив, что российско-китайские отношения достигли за последнее время высокого уровня, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Российско-китайские отношения достигли за последнее время небывало высокого уровня. Набирает обороты взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших стран в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - приводятся в телеграмме слова Путина.
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Он отметил, что значимую роль в развитии двусторонних связей играют контакты по линии ведущих партий, подчеркнув, что между "Единой Россией" и КПК налажено конструктивное взаимодействие.
Путин добавил, что в 2019 году в рамках межпартийного диалога большое внимание уделяется противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств. "Исходим из того, что такая практика противоречит основополагающим нормам и принципам международного права, несет в себе угрозу безопасности, стабильности и устойчивому развитию", - подчеркнул российский президент.
Он также выразил уверенность, что участники проведут интересные, содержательные дискуссии, которые послужат дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР.
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Единая РоссияВладимир ПутинКитайКоммунистическая партия КитаяРоссияПолитика
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