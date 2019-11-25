Пекин выразил поддержку главе администрации Гонконга

ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Центральное правительство Китая полностью поддерживает главу администрации Гонконга Центральное правительство Китая полностью поддерживает главу администрации Гонконга Кэрри Лэм и правительство района, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан , комментируя итоги местных выборов в Гонконге, на которых продемократические кандидаты получили абсолютное большинство.

В воскресенье в Гонконге состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги. После подсчета 98% голосов, пандемократы лидирует с 76,1% голосов, получив 344 места, проправительственный блок смог обеспечить себе лишь 58 мест, независимые кандидаты получили 41 место. Все советы после выборов 2015 года были под контролем сторонников истеблишмента. Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что правительство района уважает результаты состоявшихся выборов.

"Наша позиция очень четкая, центральное правительство Китая полностью поддерживает Кэрри Лэм в качестве главы администрации Гонконга", - заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость пересмотреть должность Кэрри Лэм в связи с результатами выборов.

Он также добавил, что первостепенной задачей в настоящий момент в Гонконге является прекращение насилия и восстановление общественного порядка.

Выборы, которые проходили на фоне не стихающих уже шестой месяц антиправительственных протестов, широко рассматриваются как барометр поддержки антиправительственного движения и власти главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.