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РИА Новости

Пекин выразил поддержку главе администрации Гонконга

11:20 25.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на район Central в Гонконге
Вид на район Central в Гонконге
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на район Central в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Центральное правительство Китая полностью поддерживает главу администрации Гонконга Кэрри Лэм и правительство района, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя итоги местных выборов в Гонконге, на которых продемократические кандидаты получили абсолютное большинство.
В воскресенье в Гонконге состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги. После подсчета 98% голосов, пандемократы лидирует с 76,1% голосов, получив 344 места, проправительственный блок смог обеспечить себе лишь 58 мест, независимые кандидаты получили 41 место. Все советы после выборов 2015 года были под контролем сторонников истеблишмента. Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что правительство района уважает результаты состоявшихся выборов.
Вид на Гонконг
Вчера, 08:21
Глава Гонконга заявила об уважении результатов местных выборов
"Наша позиция очень четкая, центральное правительство Китая полностью поддерживает Кэрри Лэм в качестве главы администрации Гонконга", - заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость пересмотреть должность Кэрри Лэм в связи с результатами выборов.
Он также добавил, что первостепенной задачей в настоящий момент в Гонконге является прекращение насилия и восстановление общественного порядка.
Выборы, которые проходили на фоне не стихающих уже шестой месяц антиправительственных протестов, широко рассматриваются как барометр поддержки антиправительственного движения и власти главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Явка на выборах оказалась рекордной. В общей сложности на избирательные участки пришли 2,94 миллиона человек, что составляет 71,2% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2015 года на аналогичных выборах явка составила лишь 47%.
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Кэрри ЛэмГэн ШуанМИД КНРГонконгКитайВ мире
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