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РИА Новости

Худрук Театра Наций рассказал о крупных премьерах в новом году

11:19 25.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного Театра Наций в Москве
Здание Государственного Театра Наций в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Государственного Театра Наций в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Худрук Театра Наций Евгений Миронов в интервью РИА Новости рассказал о крупных театральных премьерах, которые состоятся на сцене театра в новом 2020 году.
"Я рад, что мы вновь встречаемся в работе с Робером Лепажем. Он будет ставить у нас роман Булгакова "Мастер и Маргарита". Лепаж уже был летом в театре и отобрал артистов для спектакля. Я у него просил роль Понтия Пилата, но он дал мне Мастера и еще одного персонажа. В этой постановке все играют по несколько ролей", - рассказал Миронов.
Актер сообщил, что в Москве работа уже началась, в декабре репетиции продолжатся уже у Лепажа в Квебеке, а премьера состоится в следующем году.
"В сентябре в Театре Наций состоится премьера спектакля "Горбачев", который ставит Алвис Херманис, где я играю заглавную роль. Это будет история взаимоотношений Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны, которую будет играть Чулпан Хаматова", - сказал Миронов.
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Актер отметил, что "одним из главных сценографических приемов постановки будет карта, на которой вначале прихода к власти Горбачева было одно государство - Советский Союз, а в конце правления на его месте были уже другие страны.
"Для нас было важно, как эта пара и их взаимоотношения изменили мир. Мы хотим попытаться это показать", - подчеркнул Миронов.
Худрук сообщил, что в феврале итальянский режиссер Маттео Спьяцци представит в Новом пространстве театра спектакль "Пробуждение весны", где будут задействованы гаджеты, как и в нынешней премьере "Я убил царя".
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КультураТеатр нацийЕвгений МироновМосква
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