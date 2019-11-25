Худрук Театра Наций рассказал о крупных премьерах в новом году

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Худрук Худрук Театра Наций Евгений Миронов в интервью РИА Новости рассказал о крупных театральных премьерах, которые состоятся на сцене театра в новом 2020 году.

"Я рад, что мы вновь встречаемся в работе с Робером Лепажем. Он будет ставить у нас роман Булгакова "Мастер и Маргарита". Лепаж уже был летом в театре и отобрал артистов для спектакля. Я у него просил роль Понтия Пилата, но он дал мне Мастера и еще одного персонажа. В этой постановке все играют по несколько ролей", - рассказал Миронов.

Актер сообщил, что в Москве работа уже началась, в декабре репетиции продолжатся уже у Лепажа в Квебеке, а премьера состоится в следующем году.

"В сентябре в Театре Наций состоится премьера спектакля "Горбачев", который ставит Алвис Херманис, где я играю заглавную роль. Это будет история взаимоотношений Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны, которую будет играть Чулпан Хаматова", - сказал Миронов.

Актер отметил, что "одним из главных сценографических приемов постановки будет карта, на которой вначале прихода к власти Горбачева было одно государство - Советский Союз, а в конце правления на его месте были уже другие страны.

"Для нас было важно, как эта пара и их взаимоотношения изменили мир. Мы хотим попытаться это показать", - подчеркнул Миронов.