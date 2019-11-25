Действующий глава Румынии лидирует на выборах президента

Второй тур выборов президента Румынии прошел в стране и за ее пределами в воскресенье. Граждане Румынии выбирали главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Виорика Данчилэ, получившая 22,26% голосов. Данные exit poll, который проводил Румынский институт оценки и планирования, показывают, что во втором туре Клаус Йоханнис получает 66,5%, Виорика Данчилэ - 33,5%.