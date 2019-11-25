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РИА Новости

Действующий глава Румынии лидирует на выборах президента

11:18 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Центральное избирательное бюро Румынии после обработки протоколов со 100% участков сообщает, что действующий президент Клаус Йоханнис лидирует во втором туре выборов главы Румынии, набрав 66,05% голосов.
Второй тур выборов президента Румынии прошел в стране и за ее пределами в воскресенье. Граждане Румынии выбирали главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Виорика Данчилэ, получившая 22,26% голосов. Данные exit poll, который проводил Румынский институт оценки и планирования, показывают, что во втором туре Клаус Йоханнис получает 66,5%, Виорика Данчилэ - 33,5%.
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По данным Центрального избирательного бюро Румынии, после обработки 100% протоколов с избирательных участков Йоханнис набирает 66,05% голосов, Данчилэ - 33,95%.
В своей избирательной кампании Йоханнис делал ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к Зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.
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Клаус ЙоханнисРумынияВ мире
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