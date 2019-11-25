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РИА Новости

Продолжение "Умки" выйдет к 50-летию мультфильма в декабре

11:12 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТабличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Продолжение мультфильма "Умка" о белом медвежонке выйдет в декабре, спустя 50 лет после премьеры первой части, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".
В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов, в том числе, "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и "Умка".
Как рассказали в пресс-службе студии, финальная часть трилогии об Умке выйдет в декабре.
"Эта история началась 50 лет назад, в далеком 1969 году. Второй мультфильм "Умка ищет друга" вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга. Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучит песня – добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год", — сказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, чьи слова приводит пресс-служба.
Кадр из мультипликационного фильма Ну, погоди
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