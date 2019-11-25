В Госдуме назвали смерть Вербицкой невосполнимой утратой для страны

"Людмила Алексеевна Вербицкая была красивой и мудрой женщиной, настоящим другом и соратником. Ее уход из жизни – невосполнимая утрата для всех, кто знал ее, для всей нашей страны, для Русского мира, для мировой культуры. Нам в наследство достались труды, созданный вместе с нею фонд, ее неизменная убежденность в том, что "весь мир заговорит по-русски!". Провожая Людмилу Алексеевну Вербицкую, мы выражаем глубокие соболезнования ее родным и близким, скорбим вместе с ними. Дорогая Людмила Алексеевна! Память о Вас навсегда останется в наших сердцах. В моём сердце", - заявил Никонов, которого цитирует пресс-служба комитета.