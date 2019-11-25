В Госдуме назвали смерть Вербицкой невосполнимой утратой для страны

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, отметив, что ее кончина – "невосполнимая утрата для нашей страны и мировой культуры".
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге, сообщил в воскресенье представитель вуза.
"Людмила Алексеевна Вербицкая была красивой и мудрой женщиной, настоящим другом и соратником. Ее уход из жизни – невосполнимая утрата для всех, кто знал ее, для всей нашей страны, для Русского мира, для мировой культуры. Нам в наследство достались труды, созданный вместе с нею фонд, ее неизменная убежденность в том, что "весь мир заговорит по-русски!". Провожая Людмилу Алексеевну Вербицкую, мы выражаем глубокие соболезнования ее родным и близким, скорбим вместе с ними. Дорогая Людмила Алексеевна! Память о Вас навсегда останется в наших сердцах. В моём сердце", - заявил Никонов, которого цитирует пресс-служба комитета.
Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература". В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году - докторскую диссертацию на тему "Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)". Вся ее профессиональная деятельность связана с университетом: здесь она прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора.
Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.