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РИА Новости

Хабаровская краевая дума определится с новым сенатором в декабре

11:10 25.11.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 ноя - РИА Новости. Хабаровская краевая дума до конца года определится со своим новым представителем в Совете Федерации вместо Дмитрия Приятнова, полномочия которого были досрочно прекращены в понедельник, сообщил РИА Новости представитель хабаровского регионального отделения партии ЛДПР.
Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Приятнов был избран представителем от регионального парламента в Совет Федерации в конце октября, однако затем он написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора после огласки истории с его погашенной судимостью. Совет Федерации на заседании в понедельник досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора.
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Вчера, 10:17
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
"Для того, чтобы начать процесс избрания нового сенатора, нам необходимо получить официальный документ от Совета Федерации. После его получения начнется процедура выдвижения нового представителя. Это произойдет в декабре, до конца года точно", - сказал собеседник агентства.
До Приятнова краевое законодательное собрание в Совфеде 24 года представлял Виктор Озеров. В сентябре он прекратил свои полномочия.
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