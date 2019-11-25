Хабаровская краевая дума определится с новым сенатором в декабре

ХАБАРОВСК, 25 ноя - РИА Новости. Хабаровская краевая дума до конца года определится со своим новым представителем в Хабаровская краевая дума до конца года определится со своим новым представителем в Совете Федерации вместо Дмитрия Приятнова, полномочия которого были досрочно прекращены в понедельник, сообщил РИА Новости представитель хабаровского регионального отделения партии ЛДПР

Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР Приятнов был избран представителем от регионального парламента в Совет Федерации в конце октября, однако затем он написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора после огласки истории с его погашенной судимостью. Совет Федерации на заседании в понедельник досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора.

"Для того, чтобы начать процесс избрания нового сенатора, нам необходимо получить официальный документ от Совета Федерации. После его получения начнется процедура выдвижения нового представителя. Это произойдет в декабре, до конца года точно", - сказал собеседник агентства.