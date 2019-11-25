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РИА Новости

Иран и МАГАТЭ согласовали четыре проекта в сфере ядерной энергетики

11:08 25.11.2019
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© AP Photo / Hans PunzЗал заседания МАГАТЭ
Зал заседания МАГАТЭ
© AP Photo / Hans Punz
Зал заседания МАГАТЭ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Иран и МАГАТЭ согласовали четыре проекта в сфере ядерной энергетики, сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана при международных организациях в Вене Казема Гариба-Абади.
"Эти проекты стоимостью свыше одного миллиона евро (около 1,1 миллиона долларов – ред.), финансирование которых будет осуществляться МАГАТЭ, касаются различных отраслей", - заявил Абади.
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Абади отметил, что проекты охватывают сферы обеспечения безопасности, продвижения исследовательских ядерных реакторов, работы с кадровым потенциалом в области ядерного топлива, утилизации ядерных отходов.
Постпред также добавил, что два проекта по энергетическим станциям и сотрудничеству в сфере предотвращения онкологических заболеваний уже ведутся с МАГАТЭ. Они будут продолжены в 2020 и 2021 годах.
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Казем Гариб-АбадиМАГАТЭИранВ мире
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