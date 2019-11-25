Иран и МАГАТЭ согласовали четыре проекта в сфере ядерной энергетики

"Эти проекты стоимостью свыше одного миллиона евро (около 1,1 миллиона долларов – ред.), финансирование которых будет осуществляться МАГАТЭ, касаются различных отраслей", - заявил Абади.
Абади отметил, что проекты охватывают сферы обеспечения безопасности, продвижения исследовательских ядерных реакторов, работы с кадровым потенциалом в области ядерного топлива, утилизации ядерных отходов.
Постпред также добавил, что два проекта по энергетическим станциям и сотрудничеству в сфере предотвращения онкологических заболеваний уже ведутся с МАГАТЭ. Они будут продолжены в 2020 и 2021 годах.