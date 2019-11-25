Неизвестные осквернили памятник Шолом-Алейхему в Киеве

КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве, сообщил в понедельник главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.
"Очередная провокация напротив нашей синагоги… Сегодня утром", - написал главный раввин на своей странице в Facebook и опубликовал фотографии памятника, на котором красной краской нарисовали свастику.
Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на улице Рогнединская вблизи Центральной синагоги Киева.
17 сентября, 15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста