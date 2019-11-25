В Марий Эл пьяный депутат сельсовета насмерть сбил подростка

МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Пьяный депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил 16-летнего подростка, мужчина арестован, сообщается на сайте регионального СУСК.
По версии следствия вечером 19 ноября в селе Сотнур Волжского района пьяный депутат превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, сбив 16-летнего подростка. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.
"В настоящее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Добавляется, следователи завели уголовное дело в отношении 37-летнего депутата по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".
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