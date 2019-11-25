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РИА Новости

Синоптики подтвердили сообщения о резких перепадах давления в Москве

10:59 25.11.2019 (обновлено: 15:40 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПушкинский пешеходный мост в Москве
Пушкинский пешеходный мост в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Значительные колебания атмосферного давления будут наблюдаться в Москве в течение недели, к субботе оно упадет до 732 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Атмосферное давление во второй половине недели будет понижаться. Действительно, у нас будут наблюдаться значительные колебания, атмосферное давление к 30 ноября упадет до 733 -732 миллиметров ртутного столба", — сообщила Позднякова.
Синоптик отметила, что такие показания существенно ниже нормы, однако ничего "экстраординарного в этом нет", так как погоду будет определять циклон с Атлантики.
"Если сейчас давление выше климатической нормы на 12 единиц, то потом оно будет ниже на те же 12 единиц", — уточнила метеоролог.
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