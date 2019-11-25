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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

10:56 25.11.2019 (обновлено: 11:48 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. К середине недели в столицу придет потепление, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
В понедельник и вторник погоду будет определять еще антициклон, атмосферное давление останется повышенным, осадки не ожидаются.

"Ближайшей ночью в Москве минус девять, по области до минус десяти. Дневная температура и сегодня, и завтра в Москве максимально составит минус два-четыре градуса" — уточнила синоптик.

К среде ситуация начнет меняться: ночью потеплеет в среднем на три градуса, днем — примерно на один. Это станет возможным за счет большого количества облаков. Вторая половина недели принесет мокрый снег и дождь, наибольшее количество осадков придется на субботу.
Также после среды начнет понижаться атмосферное давление, погода перейдет во власть атлантического циклона. К концу недели ночная и дневная температуры приблизятся к нулю.
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