Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. К середине недели в столицу придет потепление, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В понедельник и вторник погоду будет определять еще антициклон, атмосферное давление останется повышенным, осадки не ожидаются.

"Ближайшей ночью в Москве минус девять, по области до минус десяти. Дневная температура и сегодня, и завтра в Москве максимально составит минус два-четыре градуса" — уточнила синоптик.

К среде ситуация начнет меняться: ночью потеплеет в среднем на три градуса, днем — примерно на один. Это станет возможным за счет большого количества облаков. Вторая половина недели принесет мокрый снег и дождь, наибольшее количество осадков придется на субботу.