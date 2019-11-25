МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

СТОКГОЛЬМ, 25 ноя - РИА Новости. В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
"Министерство иностранных дел с настоящего момента рекомендует использовать наименование Беларусь (Belarus) в шведском языке. Это решение принято как признание белорусского гражданского общества и диаспоры, которые давно стремились подчеркнуть национальную идентичность и независимость своей страны", - приводятся слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде в распространенном в понедельник сообщении для прессы.
Ранее страна в шведском языке называли Vitryssland (дословно - "белая Россия" - ред.).
Линде проводит визит в Минск 24-25 ноября. Она стала первым министром иностранных дел Швеции, посетившим страну с 1992 года.
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