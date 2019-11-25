МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

"Министерство иностранных дел с настоящего момента рекомендует использовать наименование Беларусь (Belarus) в шведском языке. Это решение принято как признание белорусского гражданского общества и диаспоры, которые давно стремились подчеркнуть национальную идентичность и независимость своей страны", - приводятся слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде в распространенном в понедельник сообщении для прессы.