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РИА Новости

МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

10:56 25.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
© РИА Новости / Андрей Александров
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Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 25 ноя - РИА Новости. В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
"Министерство иностранных дел с настоящего момента рекомендует использовать наименование Беларусь (Belarus) в шведском языке. Это решение принято как признание белорусского гражданского общества и диаспоры, которые давно стремились подчеркнуть национальную идентичность и независимость своей страны", - приводятся слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде в распространенном в понедельник сообщении для прессы.
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Линде проводит визит в Минск 24-25 ноября. Она стала первым министром иностранных дел Швеции, посетившим страну с 1992 года.
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