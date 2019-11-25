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РИА Новости

Рост ВВП России в 2019 году будет не ниже 1,3%, считает Силуанов

10:56 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2019 году будет не ниже прогнозных 1,3%, а может быть и выше, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Совета Федерации.
"Что касается темпов роста, то мы видим, что динамика экономического роста нарастает. В октябре за 10 месяцев мы увидели темпы роста уже 2,2%. Посмотрим, насколько этот тренд будет стабильный, но тем не менее, начинают работать национальные проекты, начинают работать меры, которые принимали для стимулирования экономического роста, и мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже, возможно, выше, чем мы спрогнозировали", - сказал он.
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Официальный прогноз правительства РФ по росту ВВП в текущем году составляет 1,3%.
Силуанов также заявил, что фактическая инфляция по итогам года ожидается ниже прогноза, который был скорректирован с 4,3% до 3,8%. "На самом деле, будет еще ниже. Это позволяет нам при тех индексациях, которые мы производили, а индексации мы производили на более высокие темпы инфляции, соответственно, увеличить расходы в реальном выражении", - сказал он.
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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