Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T10:56+0300
https://ria.ru/20191125/1561547568.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155740/35/1557403532_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8bbf467317288074ed76be8cce118e33.jpg
РИА Новости

В Forbes рассказали о росте зарплат гендиректоров в нефтяной отрасли

10:56 25.11.2019
1305
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в 2019 году выросла почти в 1,5 раза, до 3,28 миллиона долларов по сравнению с прошлогодним показателем, следует из составленного Forbes рейтинга отраслей, топ-менеджеры в которых получают самые высокие вознаграждения.
Forbes анализирует данные по зарплатам руководителей с 2006 года. В рейтинг входят 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. За основу для составления рейтинга взяты суммы вознаграждений, которые крупнейшие компании из различных секторов экономики выплатили топ-менеджерам за 2018 год или назначили в 2019 году. Рекорд рейтинга принадлежит нефтяникам - в 2013 году средняя зарплата президентов нефтегазовых компаний составила 3,77 миллиона долларов. Как пишет издание, больше всего в 2019 году платят топ-менеджерам в "нефтянке", тяжелой промышленности и телекомах.
Лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы. Средняя зарплата руководителей в отрасли тогда составила 3 миллиона долларов, в нефтегазовой отрасли - 2,4 миллиона долларов.
Сегодня топ-менеджеры инвестиционных банков зарабатывают за год в среднем 1,2 миллиона долларов, занимая четвертую строчку списка. Добавляется, что самый большой рост среднего вознаграждения руководителя показали транспортные компании (49%), строительные и девелоперские компании (39%) и торговые сети (24%).
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
22 ноября, 18:13
Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
На втором месте - компании тяжелой индустрии (средняя зарплата руководителей - 1,78 миллиона долларов), на третьем - телекоммуникационные компании (1,29 миллиона долларов). Замыкают пятерку лидеров коммерческие банки (1,09 миллиона долларов).
На шестом месте находятся торговые сети (970 тысяч долларов), на седьмом - транспортные компании (920 тысяч долларов), на восьмом - строительные и девелоперские компании (710 тысяч долларов). Руководители страховых компаний в 2019 году в среднем получили 670 тысяч долларов, топ-менеджеры производителей потребительских товаров - 590 тысяч долларов, агрохолдингов - 520 тысяч долларов. На последнем месте находятся фармацевтические компании (400 тысяч долларов).
0100142
Обсудить 1
The ForbesРоссияЭкономика
Рекомендуем
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
Новый логотип компании МТС
МТС объявила о продаже украинского подразделения компании
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Здание Министерства Юстиции России
Минюст попросил приостановить деятельность "Гражданской инициативы"
Снятие денег с банковской карты
Центробанк предложил новый способ борьбы с "зарплатным рабством"
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
﻿РЖД обсуждают передачу нескольких "Ласточек" для перевозок по МЦД
Денис Буцаев
Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Минниханов откроет в Узбекистане линию сборки автомобилей "Камаз"
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Люди стоят в очереди, чтобы отдать свой голос во время выборов в районный совет в округе Нг Кван О в Гонконге
Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
МЦД перевезли 25 ноября рекордное число пассажиров
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния