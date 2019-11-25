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РИА Новости

В Приморье наказали сотрудников школы, где ребенок чистил снег

10:55 25.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольный коридор
Школьный коридор
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьный коридор. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Виновные в инциденте в одной из школ Приморья, где ребенок без верхней одежды счищал снег с козырька над входом в здание, понесли наказание, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа №31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. На ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый. Видео вызвало в регионе резонанс, люди возмущались, что ребенок находился в мороз на улице раздетым и подвергался опасности. Полиция и прокуратура начали проверку.

"Все это было прекращено сразу, как только заместитель по АХЧ (административно-хозяйственной части – ред.) все это заметил. Участники инцидента были вызваны (к директору), к виновным были применены дисциплинарные взыскания", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что разбирательства были проведены в школе до публикации видео и проверок полиции и прокуратуры.
Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил, что ребёнок, счищавший снег, был родственником одной из сотрудниц школы, она уволилась из учебного заведения по собственному желанию.
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ВладивостокПриморский крайУссурийскПроисшествия
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