В Приморье наказали сотрудников школы, где ребенок чистил снег

В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа №31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. На ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый. Видео вызвало в регионе резонанс, люди возмущались, что ребенок находился в мороз на улице раздетым и подвергался опасности. Полиция и прокуратура начали проверку.