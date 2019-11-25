Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-11-25T21:40+0300
https://ria.ru/20191125/1561547462.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156155/12/1561551272_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_9f37ab2e3104575526595bc72f7e6d87.jpg
РИА Новости

Предотвратить болезни на Сахалине поможет первый мобильный кардиограф

10:52 25.11.2019 (обновлено: 21:40 25.11.2019)
513
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиМобильный кардиограф в поликлинике №6 в Южно-Сахалинске
Мобильный кардиограф в поликлинике №6 в Южно-Сахалинске
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В поликлинике № 6 в Южно-Сахалинске установили первый в регионе мобильный кардиограф, сообщает департамент информационной политики областного правительства. Он позволит проводить массовый скрининг болезней органов кровообращения. Благодаря устройству CardioQVARK процедура ЭКГ теперь доступна всем посетителям лечебного учреждения без направления врача.
"Наша поликлиника стала первым лечебным учреждением в области, где появился такой аппарат. Мобильный кардиограф позволяет охватить профилактическими обследованиями большее число людей. Часто люди даже не знают, что имеют проблемы со здоровьем. Скрининг позволит выявить таких людей и, самое главное, вовремя найти патологию и приступить к лечению", — отметил главный врач поликлиники № 6 Артем Нагорный.
Раковые клетки
1 ноября, 20:32
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
Воспользоваться новой услугой пациенты могут самостоятельно, не прибегая к помощи медицинского персонала. Первым, кто протестировал на себе возможности оборудования, стал волонтер-медик Александр Шумский. Для удобства посетителей молодой человек дежурит рядом с устройством и помогает тем, кто испытывает затруднения при обращении с устройством.
"Принцип работы аппарата прост: нужно сесть в кресло, ввести на панели управления персональные данные — год рождения, рост, вес и номер своего телефона, активировать программу и подержаться за поручни 60 секунд", — сказал Шумский.
Показатели отправляются в Сеченовский университет, где обрабатываются в течение двух-трех минут. Затем результаты в виде СМС поступают на телефон пациента. Одновременно информация о его здоровье направляется в медицинское учреждение. Если прибор зафиксирует нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, сотрудники поликлиники свяжутся с пациентом и предложат пройти углубленное обследование.
Больное сердце
22 ноября, 00:38
Врачи назвали простой способ снизить риск сердечных заболеваний
Возможности нового сервиса в числе первых испытал и житель планировочного района Луговое Юрий Грачков.
"Для прохождения стандартной процедуры ЭКГ нужно выделить время на посещение поликлиники, взять направление у терапевта, пройти обследование и только на повторном приеме узнать его результаты. Сегодня я сделал ЭКГ и получил результат за несколько минут. Быстро и удобно", — поделился Юрий.
Оснащение поликлиники мобильным кардиографом стало возможным в рамках реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если аппарат зарекомендует себя положительно, то в перспективе новую технологию внедрят в работу и других учреждений здравоохранения.
1742013
Обсудить 0
Хорошие новостиСахалинЮжно-Сахалинск
Рекомендуем
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Диетолог рассказала, как обезопасить себя от ядов в продуктах
В генетической лаборатории Медицинского института Сургутского государственного университета
Найден быстрый способ диагностики наследственных заболеваний у детей
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
РПЦ приостановила работу Александрийского подворья в Москве
Уход за пожилой женщиной
Добрые дела НКО: зачем, если есть государство
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Заслуженный артист России Виктор Семенов
Умер актер Виктор Семенов
Люди стоят в очереди, чтобы отдать свой голос во время выборов в районный совет в округе Нг Кван О в Гонконге
Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Социальная сеть Twitter
Twitter заблокировал аккаунт проекта "Хорошие новости"
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Автомобиль Tesla Cybertruck (вверху) и бронемашина ФСБ России Фалькатус
Соловьев нашел сходство между пикапом Tesla и бронемашиной ФСБ
Проверка отопления в квартире. Архивное фото
Слишком умные! Как сэкономить на отоплении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния