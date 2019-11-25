Предотвратить болезни на Сахалине поможет первый мобильный кардиограф

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В поликлинике № 6 в Южно-Сахалинске установили первый в регионе мобильный кардиограф, сообщает департамент информационной политики областного правительства. Он позволит проводить массовый скрининг болезней органов кровообращения. Благодаря устройству CardioQVARK процедура ЭКГ теперь доступна всем посетителям лечебного учреждения без направления врача.

"Наша поликлиника стала первым лечебным учреждением в области, где появился такой аппарат. Мобильный кардиограф позволяет охватить профилактическими обследованиями большее число людей. Часто люди даже не знают, что имеют проблемы со здоровьем. Скрининг позволит выявить таких людей и, самое главное, вовремя найти патологию и приступить к лечению", — отметил главный врач поликлиники № 6 Артем Нагорный.

Воспользоваться новой услугой пациенты могут самостоятельно, не прибегая к помощи медицинского персонала. Первым, кто протестировал на себе возможности оборудования, стал волонтер-медик Александр Шумский. Для удобства посетителей молодой человек дежурит рядом с устройством и помогает тем, кто испытывает затруднения при обращении с устройством.

"Принцип работы аппарата прост: нужно сесть в кресло, ввести на панели управления персональные данные — год рождения, рост, вес и номер своего телефона, активировать программу и подержаться за поручни 60 секунд", — сказал Шумский.

Показатели отправляются в Сеченовский университет, где обрабатываются в течение двух-трех минут. Затем результаты в виде СМС поступают на телефон пациента. Одновременно информация о его здоровье направляется в медицинское учреждение. Если прибор зафиксирует нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, сотрудники поликлиники свяжутся с пациентом и предложат пройти углубленное обследование.

Возможности нового сервиса в числе первых испытал и житель планировочного района Луговое Юрий Грачков.

"Для прохождения стандартной процедуры ЭКГ нужно выделить время на посещение поликлиники, взять направление у терапевта, пройти обследование и только на повторном приеме узнать его результаты. Сегодня я сделал ЭКГ и получил результат за несколько минут. Быстро и удобно", — поделился Юрий.