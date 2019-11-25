Упавшая во время выступления в Белгороде гимнастка повредила ногу

БРЯНСК, 25 ноя - РИА Новости. Гимнастке санкт-петербургского цирка "Империал", упавшей из-под купола цирка во время представления в Гимнастке санкт-петербургского цирка "Империал", упавшей из-под купола цирка во время представления в Белгороде , не потребовалась госпитализация, она находится дома, рассказал РИА Новости директор цирка Андрей Митачкин.

Гимнастка упала во время исполнения номера, видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. На ролике видно, как артистка выполняет трюки на высоте нескольких метров. После падения к ней подбегают другие сотрудники цирка.

"С ней все в порядке, ногу повредила, она дома. Часика через три выложим видео, в котором она обратится к зрителям", - сказал Митачкин.

Он также уточнил, что в настоящее время вылетает в Белгород к коллективу. По его словам, гастроли продолжатся в рабочем режиме.