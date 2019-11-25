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РИА Новости

Пять человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Сургуте

10:46 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Пятерым жильцам горящего многоквартирного дома в Сургуте потребовалась госпитализация, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости о пожаре в деревянном доме в сургутском поселке Дорожный. В доме проживают 46 жильцов. По информации МЧС, один человек погиб, шестеро пострадали. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, причины случившегося выясняются.
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"По уточненным данным, погиб взрослый мужчина, еще один человек отказался от госпитализации. Пятеро пострадавших доставлены в лечебные учреждения города с последующей госпитализацией", - сказали в мэрии.
Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава муниципалитета Вадим Шувалов, власти обеспечат жильцов дома всеми дополнительными мерами поддержки и положенными выплатами.
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МЧС РФСургутРоссияПроисшествия
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