Пять человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Пятерым жильцам горящего многоквартирного дома в Сургуте потребовалась госпитализация, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости о пожаре в деревянном доме в сургутском поселке Дорожный. В доме проживают 46 жильцов. По информации МЧС, один человек погиб, шестеро пострадали. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, причины случившегося выясняются.
"По уточненным данным, погиб взрослый мужчина, еще один человек отказался от госпитализации. Пятеро пострадавших доставлены в лечебные учреждения города с последующей госпитализацией", - сказали в мэрии.
Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава муниципалитета Вадим Шувалов, власти обеспечат жильцов дома всеми дополнительными мерами поддержки и положенными выплатами.