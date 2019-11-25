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РИА Новости

Глава Приангарья выразил соболезнования мэру Тулуна после гибели жены

10:45 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил соболезнование мэру Тулуна Юрию Кариху в связи с гибелью в автокатастрофе его жены.
В субботу вечером автомобиль, за рулем которого был Карих, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. Жена мэра Тулуна погибла, сам он от госпитализации отказался. По факту аварии СК проводит доследственную проверку.
"Накануне произошло страшное ДТП, в результате которого пострадал мэр Тулуна Юрий Карих, а его супруга погибла. Выражаю глубочайшие соболезнования Юрию Владимировичу и всей его семье", - написал Левченко на своей странице в Facebook.
На сайте администрации города Тулуна сообщается, что Лариса Николаевна Карих долгие годы посвятила работе с людьми. Она проработала в управлении социальной защиты населения Тулуна и Тулунского района. Прощальная панихида состоится 26 ноября.
Видео СК с места ДТП с автомобилем мэра Тулуна
23 ноября, 21:21
СК показал видео с места смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В настоящее время, как сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета, обязанности мэра исполняет первый заместитель главы города Тулуна Елена Абрамова.
Летом 2019 года Тулун, в числе других населенных пунктов Приангарья, пережил две волны наводнения, в результате которых было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и пострадало более 45 тысяч человек. Карих возглавляет администрацию города с 2010 года.
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Юрий КарихСергей ЛевченкоТулунОбщество
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