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РИА Новости

Биография Клауса Йоханниса

12:00 25.11.2019 (обновлено: 17:59 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Клаус Йоханнис (Klaus Johannis) родился 13 июня 1959 года в городе Сибиу в Румынии.
В 1983 году окончил физический факультет Университета Бабеш-Бойяи (Universitatea Babeș-Bolyai) в городе Клуж-Напоке.
В 1983-1989 годах преподавал в разных школах и вузах Сибиу, в 1989-1997 году работал учителем гимназии Самуэля фон Брукенталя.
С 1990 года он был членом Демократического форума немцев Румынии (ДФНР).
В 1997-1999 годах был заместителем главного школьного инспектора округа Сибиу, с 1999 по 2000 год – главным школьным инспектором Сибиу.
В 2000-2014 годах Йоханнис занимал пост мэра города Сибиу.
В 2002-2013 годах он являлся президентом ДФНР.
В 2013 году вступил в Национально-либеральную партию Румынии, где вскоре стал первым вице-президентом.
В 2014 году он был избран президентом Национально-либеральной партии Румынии и выдвинут кандидатом на пост президента Румынии.
16 ноября 2014 года Клаус Йоханнис был избран президентом Румынии с 54,43% голосов.
4 января 2019 года Йоханнис заявил, что намерен вновь участвовать в выборах главы государства.
10 ноября 2019 года в первом туре президентских выборов Клаус Йоханнис набрал 37,82% голосов и прошел во второй тур.
В своей избирательной кампании Йоханнис делал ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к Зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.
Клаус Йоханнис женат на преподавательнице английского языка Кармен Йоханнис.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Клаус ЙоханнисРумынияСправки
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