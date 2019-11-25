Биография Клауса Йоханниса

В 1983 году окончил физический факультет Университета Бабеш-Бойяи (Universitatea Babeș-Bolyai) в городе Клуж-Напоке.

В 1983-1989 годах преподавал в разных школах и вузах Сибиу, в 1989-1997 году работал учителем гимназии Самуэля фон Брукенталя.

С 1990 года он был членом Демократического форума немцев Румынии (ДФНР).

В 1997-1999 годах был заместителем главного школьного инспектора округа Сибиу, с 1999 по 2000 год – главным школьным инспектором Сибиу.

В 2000-2014 годах Йоханнис занимал пост мэра города Сибиу.

В 2002-2013 годах он являлся президентом ДФНР.

В 2013 году вступил в Национально-либеральную партию Румынии, где вскоре стал первым вице-президентом.

В 2014 году он был избран президентом Национально-либеральной партии Румынии и выдвинут кандидатом на пост президента Румынии.

16 ноября 2014 года Клаус Йоханнис был избран президентом Румынии с 54,43% голосов.

4 января 2019 года Йоханнис заявил , что намерен вновь участвовать в выборах главы государства.

10 ноября 2019 года в первом туре президентских выборов Клаус Йоханнис набрал 37,82% голосов и прошел во второй тур.

В своей избирательной кампании Йоханнис делал ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к Зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.

Клаус Йоханнис женат на преподавательнице английского языка Кармен Йоханнис.