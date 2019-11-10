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РИА Новости

Экзит-полл: на выборах президента Румынии лидирует Йоханнис

22:24 10.11.2019
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© AFP 2019 / STRПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис
© AFP 2019 / STR
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Результаты exit-poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии побеждает действующий глава государства Клаус Йоханнис.
Exit-poll проводили компании социологических исследований Curs и Avangarde, они же проводили опрос во время майских выборов евродепутатов.
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"Exit-poll показывает, что в первом туре Клаус Йоханнис получает 39%, Виорика Данчилэ - 22,5%", - передает результаты агентство Mediafax.
По данным центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 (22.00 мск) в голосовании успели принять участие 47,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты.
На пост президента Румынии претендуют 14 кандидатов, но главными конкурентами считались Йоханнис и независимый кандидат от оппозиционных партий "Союз спасения Румынии" и Альянс либералов и демократов Мирча Диакону. Далее шли кандидат от правившей ранее Социал-демократической партии Виорика Данчилэ и лидер альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна.
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Согласно законодательству Румынии, победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. Если же голосов будет меньше, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
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Клаус ЙоханнисРумынияВ мире
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