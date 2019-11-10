Экзит-полл: на выборах президента Румынии лидирует Йоханнис

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Результаты exit-poll свидетельствуют, что на выборах президента Результаты exit-poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии побеждает действующий глава государства Клаус Йоханнис

Exit-poll проводили компании социологических исследований Curs и Avangarde, они же проводили опрос во время майских выборов евродепутатов.

"Exit-poll показывает, что в первом туре Клаус Йоханнис получает 39%, Виорика Данчилэ - 22,5%", - передает результаты агентство Mediafax.

По данным центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 (22.00 мск) в голосовании успели принять участие 47,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты.

На пост президента Румынии претендуют 14 кандидатов, но главными конкурентами считались Йоханнис и независимый кандидат от оппозиционных партий "Союз спасения Румынии" и Альянс либералов и демократов Мирча Диакону. Далее шли кандидат от правившей ранее Социал-демократической партии Виорика Данчилэ и лидер альянса "Союз за спасение Румынии" Дан Барна.