Парусник "Паллада" в кругосветном путешествии пересек экватор

Он отметил, что по старой морской традиции на борту парусника проход нулевой широты сопровождался праздником Нептуна. Курсанты "Паллады" прошли ритуал посвящения в моряки - он появился более 400 лет назад на военно-морском флоте. Молодые моряки должны были доказать, что они достойны перехода, для чего необходимо было искупаться в морской купели и получить дозволение царя моря Нептуна на дальнейшее плавание.