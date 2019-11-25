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РИА Новости

Парусник "Паллада" в кругосветном путешествии пересек экватор

10:44 25.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк"Паллада"
Паллада
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Паллада". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Фрегат "Паллада", который участвует в кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, пересек экватор, сообщил РИА Новости капитан судна Николай Зорченко.
"Фрегат "Паллада" пересек экватор", - сообщил капитан.
Члены экипажа судна Паллада во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию
5 ноября, 05:56
"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
Он отметил, что по старой морской традиции на борту парусника проход нулевой широты сопровождался праздником Нептуна. Курсанты "Паллады" прошли ритуал посвящения в моряки - он появился более 400 лет назад на военно-морском флоте. Молодые моряки должны были доказать, что они достойны перехода, для чего необходимо было искупаться в морской купели и получить дозволение царя моря Нептуна на дальнейшее плавание.
Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, началась 1 ноября - фрегат "Паллада" вышел из Владивостока. В декабре рейс из Калининграда начнется для "Седова" и "Крузенштерна". Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическую.
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Николай Зорченко (капитан фрегата "Паллада")Паллада (фрегат)РосрыболовствоРоссияОбщество
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