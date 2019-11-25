Израиль депортирует главу местного отделения Human Rights Watch

Верховный суд Израиля в начале ноября принял решение не продлевать визу Омару Шакиру "из-за его действий, включающих продвижение бойкота, дивестиций и санкций в отношении Израиля (BDS)". Просьба о пересмотре дела, направленная в суд HRW, была отклонена.

"Израиль надеется, что, депортируя Омара Шакира, он может как-то остановить освещение нами действий незаконного поселенческого режима, построенного на Западном берегу. Израиль глубоко заблуждается. Омар продолжит возглавлять израильскую и палестинскую работу из соседней страны – из столицы Иордании Амана. И нетерпимость израильских властей относительно работы по защите прав человека, которую выполнял Омар, лишь высвечивает тот дискриминационный режим, который Израиль построил для палестинцев, живущих под оккупацией", - заявил Кеннет Рот в видеообращении, опубликованном в Twitter.