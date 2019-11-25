Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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"Российский экологический оператор" — публично-правовая компания, созданная по указу Владимира Путина в январе этого года. Ее цель — реализация национального проекта "Экология", координация госполитики по обращению с коммунальными отходами и привлечение инвесторов для проектов по утилизации мусора и его дальнейшего использования в качестве сырья, материалов и изделий.
Буцаева назначили на пост гендиректора РЭО в феврале. Ранее он состоял в экспертном совете при председателе Совета Федерации, был главой компании "Роснано", советником губернатора Московской области, а с 2014 года занимал должность зампредседателя правительства Подмосковья и руководил областным Министерством инвестиций и инноваций.