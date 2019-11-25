Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"

В РЭО назвали два региона, где не платят за вывоз мусора

В РЭО назвали два региона, где не платят за вывоз мусора

"Российский экологический оператор" — публично-правовая компания, созданная по указу Владимира Путина в январе этого года. Ее цель — реализация национального проекта "Экология", координация госполитики по обращению с коммунальными отходами и привлечение инвесторов для проектов по утилизации мусора и его дальнейшего использования в качестве сырья, материалов и изделий.