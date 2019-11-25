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РИА Новости

Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"

10:40 25.11.2019 (обновлено: 14:18 25.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовДенис Буцаев
Денис Буцаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Денис Буцаев. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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"Российский экологический оператор" — публично-правовая компания, созданная по указу Владимира Путина в январе этого года. Ее цель — реализация национального проекта "Экология", координация госполитики по обращению с коммунальными отходами и привлечение инвесторов для проектов по утилизации мусора и его дальнейшего использования в качестве сырья, материалов и изделий.
Буцаева назначили на пост гендиректора РЭО в феврале. Ранее он состоял в экспертном совете при председателе Совета Федерации, был главой компании "Роснано", советником губернатора Московской области, а с 2014 года занимал должность зампредседателя правительства Подмосковья и руководил областным Министерством инвестиций и инноваций.
Владимир Логинов
6 ноября, 11:01
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
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Российский экологический операторДенис БуцаевДмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо же, правительство заметило, что троекратные тарифы не повлияли на сбор ТБО и не повлекли за собой строительство чего-либо? План не удался? :) Создали кормушку, ням-ням.
25 ноября, 10:54
Евгений Д
91100501
за что сняли не пишут, - на повышение пошел? будет теперь всегалактический оператор
25 ноября, 11:28
Карабас Барабас
61380200
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