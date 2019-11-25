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РИА Новости

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель и фараонова собака на выставке в Москве

12:15 25.11.2019 (обновлено: 18:33 25.11.2019)
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На международной кинологической выставке, которая проходила в Москве 23-24 ноября, шпицы, мастифы, джек-рассел-терьеры, цвергшнауцеры участвовали в модных дефиле, показали себя во фристайле и выступлениях поисково-спасательных служб. Собаки распространенных и самых редких пород — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкУчастники с собаками на международной выставке собак в Москве.
Участники с собаками на международной выставке собак в Москве
1 из 12
Участники с собаками на международной выставке собак в Москве.
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Йоркширский терьер на выставке в Москве.

Собака породы йоркширский терьер на международной выставке собак в Москве
2 из 12

Йоркширский терьер на выставке в Москве.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Собака породы джек-рассел-терьер на выставке.

Собака породы джек-рассел-терьер на международной выставке собак в Москве
3 из 12

Собака породы джек-рассел-терьер на выставке.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Собака породы кавалер кинг чарльз спаниель на международной выставке собак в Москве
4 из 12

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Собаки породы джек-рассел-терьер.

Собаки породы джек-рассел-терьер на международной выставке собак в Москве
5 из 12

Собаки породы джек-рассел-терьер.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Щенок цвергшнауцера выставке.

Щенок цвергшнауцера на международной выставке собак в Москве
6 из 12

Щенок цвергшнауцера выставке.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Собака породы ши-тцу.

Собака породы ши-тцу на международной выставке собак в Москве
7 из 12

Собака породы ши-тцу.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Девушка с собакой породы немецкий шпиц.

Девушка с собакой породы немецкий шпиц на международной выставке собак в Москве
8 из 12

Девушка с собакой породы немецкий шпиц.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Участники международной выставки собак.

Участники с собаками на международной выставке собак в Москве
9 из 12

Участники международной выставки собак.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Испанский мастиф на выставке собак в Сокольниках.

Собака породы испанский мастиф на международной выставке собак в Москве
10 из 12

Испанский мастиф на выставке собак в Сокольниках.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Девушка с фараоновой собакой.

Девушка с собакой породы фараонова собака на международной выставке собак в Москве
11 из 12

Девушка с фараоновой собакой.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Померанский шпиц мраморного окраса.

Собака породы померанский шпиц мраморного окраса на международной выставке собак в Москве
12 из 12

Померанский шпиц мраморного окраса.

© РИА Новости / Антон Денисов
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3510001
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