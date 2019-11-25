Кавалер-кинг-чарльз-спаниель и фараонова собака на выставке в Москве

На международной кинологической выставке, которая проходила в Москве 23-24 ноября, шпицы, мастифы, джек-рассел-терьеры, цвергшнауцеры участвовали в модных дефиле, показали себя во фристайле и выступлениях поисково-спасательных служб. Собаки распространенных и самых редких пород — в фотоленте Ria.ru.