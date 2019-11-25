Кавалер-кинг-чарльз-спаниель и фараонова собака на выставке в Москве

На международной кинологической выставке, которая проходила в Москве 23-24 ноября, шпицы, мастифы, джек-рассел-терьеры, цвергшнауцеры участвовали в модных дефиле, показали себя во фристайле и выступлениях поисково-спасательных служб. Собаки распространенных и самых редких пород — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкУчастники с собаками на международной выставке собак в Москве.
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Участники с собаками на международной выставке собак в Москве.
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Йоркширский терьер на выставке в Москве.
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Собака породы джек-рассел-терьер на выставке.
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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель.
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Собаки породы джек-рассел-терьер.
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Щенок цвергшнауцера выставке.
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Собака породы ши-тцу.
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Девушка с собакой породы немецкий шпиц.
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Участники международной выставки собак.
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Испанский мастиф на выставке собак в Сокольниках.
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Девушка с фараоновой собакой.
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Померанский шпиц мраморного окраса.