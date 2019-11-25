Глава МИД Китая осудил попытки подорвать стабильность в Гонконге

"Не важно, как изменится ситуация в Гонконге, одно остается точным - Гонконг является частью территории Китая, это административный район Китая, любые попытки создать хаос и подорвать стабильность и процветание Гонконга обречены на провал", - говорится в заявлении Ван И, распространенного внешнеполитическом ведомством КНР.