Глава МИД Китая осудил попытки подорвать стабильность в Гонконге

ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Любые попытки подорвать стабильность в Гонконге обречены на провал, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
"Не важно, как изменится ситуация в Гонконге, одно остается точным - Гонконг является частью территории Китая, это административный район Китая, любые попытки создать хаос и подорвать стабильность и процветание Гонконга обречены на провал", - говорится в заявлении Ван И, распространенного внешнеполитическом ведомством КНР.
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Соответствующее заявление китайский министр сделал в Японии, отвечая на вопрос японских СМИ о ситуации в Гонконге.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
Власти Китая неоднократно обвиняли США во вмешательстве в дела Гонконга.