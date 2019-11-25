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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2019-11-25T12:00+0300
https://ria.ru/20191125/1561545109.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156154/50/1561545073_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_264df7ab9e3934fe6e62ba11d3cd041e.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": как пережить потерю близкого

12:00 25.11.2019
124
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки»: как пережить потерю близкого
Вчера, 12:00
Горе неизбежно. Во всяком случае для большинства. Так устроена жизнь. Можно ли подготовиться к потере близкого? Как пережить невыносимое? Когда кончится острая фраза и есть ли "рамки приличия" для горевания?
Можно ли самостоятельно осознать, что горевание затянулось? Когда и как начинать жить?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа и кандидатом психологических наук, психологом хосписа "Дом с маяком" Ларисой Пыжьяновой разбираемся, какие ошибки мы совершаем, пытаясь ускорить процесс переживания утраты.
01:05 что такое горе с психологической точки зрения
03:45 о стадиях горя, и почему нельзя "перескочить" даже одну из них
06:45 о стадии отрицания: агрессия и потеря смысла жизни
08:00 когда начинается принятия утраты
08:30 какие ошибки совершают горюющие люди, переживая смерть близкого
12:00 о главном, чего мы боимся, соприкасаясь с горем ("кто боится пережить горе, могут застрять в нём")
13:20 откуда появляются обида и чувство вины по отношению к ушедшему человеку
15:10 существуют ли специальные техники переживания горя
16:30 стоит ли рассказывать о своей боли другим
18:00 в каких случаях человек намеренно маскирует или откладывает переживание горя
22:05 когда требуется помощь специалиста
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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