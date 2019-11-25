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РИА Новости

В Башкирии ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах

10:15 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Башкирии законодательно ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах, чтобы люди не спились, а культурно отдыхали в кругу семьи.
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На оперативном совещании правительства руководитель администрации главы региона Александр Сидякин сообщил, что региональное отделение партии "Единая Россия" внесло в башкирский парламент предложение об ограничениях продажи алкоголя на новогодних каникулах. "Предложили запретить продажу 3 января, с 4 по 6 января алкоголь будут продавать с 10.00 до 14.00, а с 7 января в обычном режиме, до 22.00 местного времени", - сказал Сидякин.
Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил, что эти меры нужны для того, чтобы уменьшить число ДТП, пожаров и других чрезвычайных происшествий, и поручил комитету по ЧС подготовить после каникул статистику динамики происшествий по сравнению с другими годами, когда алкоголь продавался практически круглосуточно.
"Посмотрим на динамику, вдруг мы увидим совершенно очевидные вещи. Но надо понимать, что это решение должно сопрягаться двумя вещами - насытить новогодние каникулы культурными мероприятиями. Обращаюсь к главам муниципалитетов, чтобы на каникулах методисты домов культуры, руководители, тренеры физкультуры работали, надо чтоб жизнь бурлила, кипела", - сказал Хабиров.
Он отметил, что на каникулах необходимо усилить контроль за нелегальной продажей алкоголя, в том числе суррогатной. "Подключайте глав сельсоветов, чтоб в деревнях не продавали, иначе наши действия приведут к незаконной торговле, и правоохранители должны смотреть. Совершенно точно, что из-за этого начнут продавать суррогатный алкоголь", - пояснил глава региона на "оперативке".
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Ранее по поручению главы региона в Башкирии запретили продажу алкогольной продукции в праздничные дни, в том числе в местах проведения Сабантуя. В обычные дни алкоголь в регионе продается с 10.00 до 22.00.
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанАлександр СидякинОбщество
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