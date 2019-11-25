В Башкирии ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах

УФА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Власти Башкирии законодательно ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах, чтобы люди не спились, а культурно отдыхали в кругу семьи.

На оперативном совещании правительства руководитель администрации главы региона Александр Сидякин сообщил, что региональное отделение партии "Единая Россия" внесло в башкирский парламент предложение об ограничениях продажи алкоголя на новогодних каникулах. "Предложили запретить продажу 3 января, с 4 по 6 января алкоголь будут продавать с 10.00 до 14.00, а с 7 января в обычном режиме, до 22.00 местного времени", - сказал Сидякин.

Глава Башкирии Радий Хабиров пояснил, что эти меры нужны для того, чтобы уменьшить число ДТП, пожаров и других чрезвычайных происшествий, и поручил комитету по ЧС подготовить после каникул статистику динамики происшествий по сравнению с другими годами, когда алкоголь продавался практически круглосуточно.

"Посмотрим на динамику, вдруг мы увидим совершенно очевидные вещи. Но надо понимать, что это решение должно сопрягаться двумя вещами - насытить новогодние каникулы культурными мероприятиями. Обращаюсь к главам муниципалитетов, чтобы на каникулах методисты домов культуры, руководители, тренеры физкультуры работали, надо чтоб жизнь бурлила, кипела", - сказал Хабиров.

Он отметил, что на каникулах необходимо усилить контроль за нелегальной продажей алкоголя, в том числе суррогатной. "Подключайте глав сельсоветов, чтоб в деревнях не продавали, иначе наши действия приведут к незаконной торговле, и правоохранители должны смотреть. Совершенно точно, что из-за этого начнут продавать суррогатный алкоголь", - пояснил глава региона на "оперативке".