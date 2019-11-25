Совфед призвал парламентариев всего мира осудить блокаду Кубы

"Совет Федерации призывает парламенты иностранных государств, ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ Латиноамериканский парламент, Центральноамериканский парламент, Парламент Южноамериканского общего рынка, ПАСЕ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Европейский парламент выразить свою поддержку кубинскому народу, решительно осудив продолжающуюся экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба", - говорится в документе.
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Сенаторы решительно осуждают деструктивные действия Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы, которые длятся на протяжении шести десятилетий и по сути стали актом экономической агрессии против кубинского народа. Так, только за последний год ущерб вследствие введенного Соединенными Штатами Америки против Республики Куба эмбарго составил более 4 миллиарда долларов, а совокупный ущерб за все годы достиг почти 1 триллиона долларов.
"Односторонние санкции в обход Совета Безопасности ООН преследуют только одну цель – вынудить власти суверенных государств действовать в интересах тех, кто применяет экономические репрессии. Однако пример несгибаемой Кубы вдохновляет и другие страны, подвергшиеся экономической агрессии со стороны США, на сопротивление и продолжение независимого политического курса", - говорится в заявлении.
Неоколониальная политика экономического принуждения противоправна и категорически неприемлема в условиях формирующегося многополярного мира, подчеркивают в Совфеде. "Необходимо прикладывать все усилия по искоренению из современных международных отношений такой антидемократической практики, нарушающей права и свободы человека", - отмечается в документе.
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