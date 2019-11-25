Совфед призвал парламентариев всего мира осудить блокаду Кубы

Сенаторы решительно осуждают деструктивные действия Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы, которые длятся на протяжении шести десятилетий и по сути стали актом экономической агрессии против кубинского народа. Так, только за последний год ущерб вследствие введенного Соединенными Штатами Америки против Республики Куба эмбарго составил более 4 миллиарда долларов, а совокупный ущерб за все годы достиг почти 1 триллиона долларов.