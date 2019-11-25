Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T10:16+0300
https://ria.ru/20191125/1561544675.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:505:2733:2042_1036x0_80_0_0_aaadc3d03a34bd2a4d47de2e2679a0f4.jpg
РИА Новости

Совфед призвал парламентариев всего мира осудить блокаду Кубы

10:14 25.11.2019 (обновлено: 10:16 25.11.2019)
956
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в понедельник принял заявление, в котором призвал международные парламентские организации осудить продолжающуюся блокаду Кубы.
"Совет Федерации призывает парламенты иностранных государств, ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ Латиноамериканский парламент, Центральноамериканский парламент, Парламент Южноамериканского общего рынка, ПАСЕ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Европейский парламент выразить свою поддержку кубинскому народу, решительно осудив продолжающуюся экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба", - говорится в документе.
Флаг Кубы
22 ноября, 17:06
В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу
Сенаторы решительно осуждают деструктивные действия Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы, которые длятся на протяжении шести десятилетий и по сути стали актом экономической агрессии против кубинского народа. Так, только за последний год ущерб вследствие введенного Соединенными Штатами Америки против Республики Куба эмбарго составил более 4 миллиарда долларов, а совокупный ущерб за все годы достиг почти 1 триллиона долларов.
"Односторонние санкции в обход Совета Безопасности ООН преследуют только одну цель – вынудить власти суверенных государств действовать в интересах тех, кто применяет экономические репрессии. Однако пример несгибаемой Кубы вдохновляет и другие страны, подвергшиеся экономической агрессии со стороны США, на сопротивление и продолжение независимого политического курса", - говорится в заявлении.
Неоколониальная политика экономического принуждения противоправна и категорически неприемлема в условиях формирующегося многополярного мира, подчеркивают в Совфеде. "Необходимо прикладывать все усилия по искоренению из современных международных отношений такой антидемократической практики, нарушающей права и свободы человека", - отмечается в документе.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
20 ноября, 16:11
Россия будет расширять расчеты в национальных валютах с Кубой
2510000
Обсудить 0
Совет Федерации РФКубаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге
Певица София Ротару
Бутман поддержал намерение Ротару выступить в России
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Нарышкин сравнил события в Боливии с ситуацией в Венесуэле
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время пресс-конференции
Премьер Финляндии отметил важность членства России в Совете Европы
Оформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии Единая Россия в Москве
Предстоящие выборы важны не только для преемственности, заявил Путин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи
Медведев: российские компании выступили за сохранение контрсанкций
Оформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии Единая Россия в Москве
Путин поблагодарил ЕР за деятельную поддержку и содержательную работу
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
Путин призвал ЕР не быть покладистой к руководителям любого уровня
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию "Силы Сибири" 2 декабря
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Европа устала от санкций против России, заявили в Госдуме
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне
Медведев оценил значение "Северного потока — 2" для России и Финляндии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния