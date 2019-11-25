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РИА Новости

Один человек погиб при пожаре в деревянном доме в Сургуте

10:11 25.11.2019 (обновлено: 10:17 25.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Сургуте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости о пожаре в деревянном доме в сургутском поселке Дорожный. В доме проживают 46 жильцов.
"Семь человек пострадали – надышались угарным газом, в том числе один погиб", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В 09.33 мск возгорание удалось локализовать. Из горящего здания эвакуированы 46 человек, в том числе 12 детей. К тушению пожара привлечены 43 человека и 13 единиц техники.
В свою очередь глава города Вадим Шувалов сообщил о трех пострадавших, среди них один ребенок.
"Оперативно проведена эвакуация людей, есть трое пострадавших, включая одного ребенка. Идет тушение пожара. Поручил обеспечить размещение, обогрев и питание пострадавшим. Сразу направлен автобус для кратковременного нахождения людей. Готова к временному размещению школа №22 и гостиница "Обь", - написал Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, власти обеспечат "все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты". Глава Сургута добавил, что причины возгорания уточняются.
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МЧС РФСургутРоссияПроисшествия
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