Один человек погиб при пожаре в деревянном доме в Сургуте

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске

МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Один человек погиб, еще шестеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Сургуте , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости о пожаре в деревянном доме в сургутском поселке Дорожный. В доме проживают 46 жильцов.

"Семь человек пострадали – надышались угарным газом, в том числе один погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В 09.33 мск возгорание удалось локализовать. Из горящего здания эвакуированы 46 человек, в том числе 12 детей. К тушению пожара привлечены 43 человека и 13 единиц техники.

В свою очередь глава города Вадим Шувалов сообщил о трех пострадавших, среди них один ребенок.

"Оперативно проведена эвакуация людей, есть трое пострадавших, включая одного ребенка. Идет тушение пожара. Поручил обеспечить размещение, обогрев и питание пострадавшим. Сразу направлен автобус для кратковременного нахождения людей. Готова к временному размещению школа №22 и гостиница "Обь", - написал Шувалов на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".