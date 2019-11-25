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РИА Новости

Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме

10:09 25.11.2019 (обновлено: 14:55 25.11.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.

"С медицинской точки зрения и на основе имеющейся информации способность Джулиана Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - цитирует телеканал Sky News письмо, распространенное WikiLeaks в британских СМИ.

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Специалисты из Британии, стран Европы, Австралии и Шри-Ланки отмечают, что Ассанж нуждается в переводе в медицинский центр для неотложной оценки его физического и психологического состояния квалифицированными специалистами.
"В отсутствие такой помощи у нас есть серьезные основания полагать, что Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме", - написали медики.
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11 апреля, 15:14
"Величайшее предательство". Что сделают с Ассанжем
Ранее отец Ассанжа 80-летний австралиец Джон Шиптон заявил, что опасается экстрадиции сына в Америку, где ему грозит длительный тюремный срок, и считает, что тот умрет в тюрьме.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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WikiLeaksДжулиан АссанжМоскваЭквадорСШАВ мире
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