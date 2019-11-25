На Самоа более 20 детей скончались от кори за месяц эпидемии

Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства, с начала вспышки было зарегистрировано почти 2,2 тысячи случаев заболевания, из которых 144 - за последние 24 часа. Среди 25 погибших, 24 - дети в возрасте от 0 до 4 лет.