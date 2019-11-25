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РИА Новости

На Самоа более 20 детей скончались от кори за месяц эпидемии

10:06 25.11.2019
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© Fotolia / Tom WangКапельница в больнице
Капельница в больнице
© Fotolia / Tom Wang
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двадцать пять человек, из которых почти все - дети, скончались в результате вспышки кори на Самоа, начавшейся в середине октября, сообщает правительство островного государства.
Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства, с начала вспышки было зарегистрировано почти 2,2 тысячи случаев заболевания, из которых 144 - за последние 24 часа. Среди 25 погибших, 24 - дети в возрасте от 0 до 4 лет.
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Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых случаев смерти. Власти Самоа объявили массовую вакцинацию 18 ноября.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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