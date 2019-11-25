В Сургуте вспыхнул пожар в деревянном доме на 28 квартир

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Пожарные в Пожарные в Сургуте (ХМАО) ликвидируют возгорание в деревянном доме, в котором проживают 46 человек, огнем охвачена площадь в 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС

Информация о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 28 квартир в поселке Дорожный, который является частью Сургута, поступила в экстренные службы в 9.42 (7.42 мск).

"Предварительно, в доме проживают 46 человек. Эвакуировали 12 человек, проверяют по спискам. Троих обследует скорая, пока нет диагнозов... Площадь возгорания на данный момент составляет 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.