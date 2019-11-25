В Сургуте вспыхнул пожар в деревянном доме на 28 квартир

Информация о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 28 квартир в поселке Дорожный, который является частью Сургута, поступила в экстренные службы в 9.42 (7.42 мск).
23 октября, 11:12В ЕАО кошка спасла семью при пожаре в жилом деревянном доме
"Предварительно, в доме проживают 46 человек. Эвакуировали 12 человек, проверяют по спискам. Троих обследует скорая, пока нет диагнозов... Площадь возгорания на данный момент составляет 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в администрации Сургута проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, решается вопрос о выделении жильцам квартир из временного фонда. Для обогрева людей власти предоставили автобус, добавил представитель ведомства. Температура воздуха утром в Сургуте - минус 28 градусов.