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РИА Новости

В Сургуте вспыхнул пожар в деревянном доме на 28 квартир

10:04 25.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота пожарных
Работа пожарных
© РИА Новости
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Работа пожарных. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Пожарные в Сургуте (ХМАО) ликвидируют возгорание в деревянном доме, в котором проживают 46 человек, огнем охвачена площадь в 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Информация о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 28 квартир в поселке Дорожный, который является частью Сургута, поступила в экстренные службы в 9.42 (7.42 мск).
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"Предварительно, в доме проживают 46 человек. Эвакуировали 12 человек, проверяют по спискам. Троих обследует скорая, пока нет диагнозов... Площадь возгорания на данный момент составляет 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в администрации Сургута проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, решается вопрос о выделении жильцам квартир из временного фонда. Для обогрева людей власти предоставили автобус, добавил представитель ведомства. Температура воздуха утром в Сургуте - минус 28 градусов.
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