"Роскосмос" выявил неисправность в модуле корабля "Прогресс МС-13"

"В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13" по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания. На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем", — уточнил источник в космическом ведомстве.