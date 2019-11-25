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РИА Новости

"Роскосмос" выявил неисправность в модуле корабля "Прогресс МС-13"

10:02 25.11.2019 (обновлено: 12:00 25.11.2019)
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© Фото : РоскосмосПодготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13"
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" обнаружили технические неполадки в грузовом корабле "Прогресс МС-13", запуск которого должен был состояться 1 декабря, сообщили РИА Новости представители госкорпорации.

"В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13" по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания. На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем", — уточнил источник в космическом ведомстве.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российским грузовым кораблем, который должен доставить на МКС различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа, назначили на 6 декабря.
Изначально старт должен был состояться также 6 декабря, но по просьбе НАСА его перенесли на первое число, чтобы не мешать стыковке американского корабля Dragon производства компании Илона Маска SpaceX.
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Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXПрогресс-МСКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Впереди последний денежный год для Роскосмоса. Ещё пару раз как минимум такси сработают на МКС. А далее секвестры и сокращения программ.
25 ноября, 10:44
Павел Иванов
2302018
У них еще остались деньги после .. дач...??))
25 ноября, 10:51
PZPetr Zhukoff
5200014
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