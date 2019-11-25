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РИА Новости

В Иркутске расследуют контрабанду леса

10:01 25.11.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовРубка леса
Рубка леса
© РИА Новости / Антон Денисов
Рубка леса. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах, а также по факту нарушений валютного законодательства расследуются в Иркутске, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
"Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды пиломатериалов хвойных и лиственных пород в Китай, а также по факту нарушений валютного законодательства", - говорится в сообщении.
Вырубка леса
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Таможенниками во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что иркутская фирма – экспортер леса в рамках контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией с декабря 2017 года по апрель 2018 года подала 35 экспортных деклараций на вывоз в Китай пиломатериалов стоимостью более 31 миллиона рублей. В ходе проверки было установлено, что фирма представила подложные документы на древесину неизвестного происхождения, чтобы ввести таможенную службу в заблуждение и вывезти товар за границу.
Кроме того, как выяснилось в ходе расследования, на счета российских банков в срок, предусмотренный контрактом между иркутской и маньчжурской фирмами, не поступила валютная выручка на общую сумму более 87 миллионов рублей.
Уголовных дела возбуждены по двум статьям о контрабанде стратегически важного товара в крупном размере и об уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере.
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