В Иркутске расследуют контрабанду леса

ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Два уголовных дела по факту контрабанды в Два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах, а также по факту нарушений валютного законодательства расследуются в Иркутске , сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

"Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды пиломатериалов хвойных и лиственных пород в Китай, а также по факту нарушений валютного законодательства", - говорится в сообщении.

Таможенниками во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что иркутская фирма – экспортер леса в рамках контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией с декабря 2017 года по апрель 2018 года подала 35 экспортных деклараций на вывоз в Китай пиломатериалов стоимостью более 31 миллиона рублей. В ходе проверки было установлено, что фирма представила подложные документы на древесину неизвестного происхождения, чтобы ввести таможенную службу в заблуждение и вывезти товар за границу.

Кроме того, как выяснилось в ходе расследования, на счета российских банков в срок, предусмотренный контрактом между иркутской и маньчжурской фирмами, не поступила валютная выручка на общую сумму более 87 миллионов рублей.