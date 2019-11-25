Премьер Австралии обеспокоен сообщениями о вмешательстве Китая

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что крайне обеспокоен сообщениями о том, что китайская сторона пытается активно вмешиваться во внутренние дела страны, однако не делает поспешных выводов, сообщил в понедельник телеканал 9 News

В воскресенье в эфире этого австралийского телеканала вышел выпуск о том, что представители спецслужб Китая предложили миллион долларов продавцу элитных автомобилей и члену либеральной партии из Мельбурна Нику Чжао в обмен на то, что он будет баллотироваться в федеральный парламент. Предполагается, что Чжао связался с Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO). В следующем году в марте его нашли мертвым в номере отеля в Мельбурне.

"Я бы хотел предостеречь всех от поспешных выводов об этих ситуациях… Я их пока не делаю. Но я нахожу такие утверждения крайне тревожащими и неприятными", - заявил премьер-министр телеканалу.

Глава ASIO Майк Берджесс уверил, что служба безопасности и разведки была в курсе ситуации и сейчас проводит расследование в отношении вопросов шпионажа.

"Австралийцы могут быть уверены в том, что ASIO была в курсе данных вопросов ранее, о которых было сообщено сегодня, и активно их расследует", - заявил он.

Несколько дней назад между Китаем и Австралией разразился еще один шпионский скандал. Австралийское издание Age сообщило, что "китайский шпион" Ван "Уилльям" Лицян попросил политического убежища у властей Австралии. По данным издания, Ван Лицян изучал масляную живопись в университете финансов и экономики Аньхоя, где ему и предложили работу в компании China Innovation Investment Limited в Гонконге. В 2014 году, как писало издание, он переехал в Гонконг и обнаружил, что работает вовсе не на обычную компанию. Издание пишет, что, прибыв в Австралию, Ван Лицян предоставил новые детали о похищении пяти издателей, специализировавшихся на работах, критикующих китайских лидеров.

По данным ряда австралийских СМИ, в 2018 году Ван Лицян работал на Тайване, где проходили выборы, он участвовал в операции, целью которой было убрать нынешнюю главу администрации острова Цай Инвэнь в пользу пропекинского кандидата. Как сообщают издания, Ван Лицян связался с Австралийской службой безопасности и разведки и заявил, что хочет помочь австралийскому правительству понять систему китайской разведки.