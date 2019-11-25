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РИА Новости

Премьер Австралии обеспокоен сообщениями о вмешательстве Китая

09:58 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что крайне обеспокоен сообщениями о том, что китайская сторона пытается активно вмешиваться во внутренние дела страны, однако не делает поспешных выводов, сообщил в понедельник телеканал 9 News.
В воскресенье в эфире этого австралийского телеканала вышел выпуск о том, что представители спецслужб Китая предложили миллион долларов продавцу элитных автомобилей и члену либеральной партии из Мельбурна Нику Чжао в обмен на то, что он будет баллотироваться в федеральный парламент. Предполагается, что Чжао связался с Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO). В следующем году в марте его нашли мертвым в номере отеля в Мельбурне.
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"Я бы хотел предостеречь всех от поспешных выводов об этих ситуациях… Я их пока не делаю. Но я нахожу такие утверждения крайне тревожащими и неприятными", - заявил премьер-министр телеканалу.
Глава ASIO Майк Берджесс уверил, что служба безопасности и разведки была в курсе ситуации и сейчас проводит расследование в отношении вопросов шпионажа.
"Австралийцы могут быть уверены в том, что ASIO была в курсе данных вопросов ранее, о которых было сообщено сегодня, и активно их расследует", - заявил он.
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В Китае назвали попросившего убежища в Австралии "шпиона" мошенником
Несколько дней назад между Китаем и Австралией разразился еще один шпионский скандал. Австралийское издание Age сообщило, что "китайский шпион" Ван "Уилльям" Лицян попросил политического убежища у властей Австралии. По данным издания, Ван Лицян изучал масляную живопись в университете финансов и экономики Аньхоя, где ему и предложили работу в компании China Innovation Investment Limited в Гонконге. В 2014 году, как писало издание, он переехал в Гонконг и обнаружил, что работает вовсе не на обычную компанию. Издание пишет, что, прибыв в Австралию, Ван Лицян предоставил новые детали о похищении пяти издателей, специализировавшихся на работах, критикующих китайских лидеров.
По данным ряда австралийских СМИ, в 2018 году Ван Лицян работал на Тайване, где проходили выборы, он участвовал в операции, целью которой было убрать нынешнюю главу администрации острова Цай Инвэнь в пользу пропекинского кандидата. Как сообщают издания, Ван Лицян связался с Австралийской службой безопасности и разведки и заявил, что хочет помочь австралийскому правительству понять систему китайской разведки.
Власти Китая в свою очередь назвали попросившего убежища "шпиона" мошенником и сообщили, что ранее он уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление. Согласно данным шанхайской полиции, в октябре 2016 года Ван Лицян был приговорен народным судом в провинции Фуцзянь к году и трем месяцам тюремного заключения за мошенничество с отсрочкой исполнения наказания на год и шесть месяцев. Сообщается, что в феврале 2019 года Ван Лицян был замешан в еще одном мошенничестве на сумму 4,5 миллиона юаней. По данным полиции, 10 апреля Ван Лицян уехал в Гонконг. Проверка показала, что паспорт гражданина КНР и документ, удостоверяющий личность жителя Гонконга, были поддельными. 19 апреля полиция Шанхая начала расследование в отношении Ван Лицяна по факту мошенничества, которое в настоящий момент продолжается.
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