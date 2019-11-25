В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море

В минувшие выходные в одном из кубанских пабликов появилось сообщение о сильном отливе в Азовском море. Отмечалось, что оно отступило примерно на сотню метров. Информация сопровождалась фотографиями. В ГУ МЧС же напомнили об экстренном предупреждении о ветровом сгоне воды.

"Предупреждение было, да-да, это оно и есть…. Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало", — пояснили в пресс-службе.

В четверг ведомство объявило экстренное предупреждение в связи с усилением ветра в регионе, включая черноморское побережье. Вечером того же дня режим ЧС был введен в Новороссийске, где, по данным местных властей, в ночь на пятницу скорость ветра достигла 37 метров в секунду. В субботу режим ЧС в городе был снят.