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РИА Новости

В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море

09:55 25.11.2019 (обновлено: 15:41 25.11.2019)
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© Фото : Андрей Крамар, Надежда АмелинаОтлив на Азовском море
Отлив на Азовском море
© Фото : Андрей Крамар, Надежда Амелина
КРАСНОДАР, 25 ноя — РИА Новости. Сильный отлив в Азовском море, зафиксированный на выходных, объясняется ветровым сгоном воды, о котором ранее предупреждали спасатели, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В минувшие выходные в одном из кубанских пабликов появилось сообщение о сильном отливе в Азовском море. Отмечалось, что оно отступило примерно на сотню метров. Информация сопровождалась фотографиями. В ГУ МЧС же напомнили об экстренном предупреждении о ветровом сгоне воды.

"Предупреждение было, да-да, это оно и есть…. Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало", — пояснили в пресс-службе.

В четверг ведомство объявило экстренное предупреждение в связи с усилением ветра в регионе, включая черноморское побережье. Вечером того же дня режим ЧС был введен в Новороссийске, где, по данным местных властей, в ночь на пятницу скорость ветра достигла 37 метров в секунду. В субботу режим ЧС в городе был снят.
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Азовское мореМЧС РФНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
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