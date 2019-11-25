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РИА Новости

Киев нарушил международные нормы в Керченском проливе, заявили в Крыму

09:53 25.11.2019
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© AP Photo / Ukrainian Navy Press Service Украинские военно-морские корабли
Украинские военно-морские корабли
© AP Photo / Ukrainian Navy Press Service
Украинские военно-морские корабли. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Украина, организовав год назад провокацию в Керченском проливе, пренебрегла целым сводом международных норм и правил, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что Крым приступил к созыву международного Общественного трибунала по провокации, устроенной год назад украинскими военными кораблями в Керченском проливе, в его рамках планируется провести своеобразный "следственный эксперимент".
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"Провокацией в Керченском проливе Украина пренебрегла целым сводом международных норм и правил, в том числе по судоходству и границам. Они должны осознать что натворили и впредь не допускать провокаций, которые могут серьезно осложнить взаимоотношения между двумя странами", - сказал РИА Новости Фикс.
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКерченский проливКрымУкраинаВ мире
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