Киев нарушил международные нормы в Керченском проливе, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Украина, организовав год назад Украина, организовав год назад провокацию в Керченском проливе , пренебрегла целым сводом международных норм и правил, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что Крым приступил к созыву международного Общественного трибунала по провокации, устроенной год назад украинскими военными кораблями в Керченском проливе, в его рамках планируется провести своеобразный "следственный эксперимент".

"Провокацией в Керченском проливе Украина пренебрегла целым сводом международных норм и правил, в том числе по судоходству и границам. Они должны осознать что натворили и впредь не допускать провокаций, которые могут серьезно осложнить взаимоотношения между двумя странами", - сказал РИА Новости Фикс.

Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.