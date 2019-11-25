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РИА Новости

В Бишкеке митингующие потребовали отставки глав силовых ведомств

09:50 25.11.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековМитинг против коррупции у "Белого дома" в Киргизии. 25 ноября 2019
Митинг против коррупции у Белого дома в Киргизии. 25 ноября 2019
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Граждане Киргизии, митингующие в центре Бишкека против коррупции, потребовали отставки глав силовых ведомств, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Митинг против коррупции проходит в понедельник на центральной площади "Ала-Тоо" столицы Киргизии, в нем принимают участие около 300 человек. Собравшиеся требуют от властей республики усилить борьбу с коррупцией и арестовать нечистых на руку чиновников. Акции протеста организованы общественными активистами, об их проведении объявлялось ранее, но с властями их не согласовывали.
"Мы требуем отставки главы ГКНБ (Госкомитет Нацбезопасности, - ред.), АКС, (антикоррупционная служба ГКНБ - ред.), МВД и ГСБЭП (Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями)", - заявил в громкоговоритель один из организаторов.
После этого заявления организаторы призвали митингующих разойтись, чтобы избежать возможных провокаций. В местах митингов дежурят сотрудники правоохранительных органов, акции проходит мирно.
Поводом для митинга стало расследование киргизских журналистов о серых схемах на таможне. По утверждению авторов материала, к этим схемам причастны ряд бывших и действующих чиновников. По подсчетам журналистов, ущерб от деятельности коррупционеров за несколько лет составил сотни миллионов долларов.
Бишкек
8 июня, 11:43
В Киргизии митингующие потребовали прекратить политические преследования
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