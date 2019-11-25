В Бишкеке митингующие потребовали отставки глав силовых ведомств

БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Граждане Киргизии, митингующие в центре Граждане Киргизии, митингующие в центре Бишкека против коррупции, потребовали отставки глав силовых ведомств, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.

Митинг против коррупции проходит в понедельник на центральной площади "Ала-Тоо" столицы Киргизии, в нем принимают участие около 300 человек. Собравшиеся требуют от властей республики усилить борьбу с коррупцией и арестовать нечистых на руку чиновников. Акции протеста организованы общественными активистами, об их проведении объявлялось ранее, но с властями их не согласовывали.

"Мы требуем отставки главы ГКНБ (Госкомитет Нацбезопасности, - ред.), АКС, (антикоррупционная служба ГКНБ - ред.), МВД и ГСБЭП (Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями)", - заявил в громкоговоритель один из организаторов.

После этого заявления организаторы призвали митингующих разойтись, чтобы избежать возможных провокаций. В местах митингов дежурят сотрудники правоохранительных органов, акции проходит мирно.