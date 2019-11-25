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РИА Новости

Милонов предложил повысить штрафы за рекламу алкоголя в интернете

09:44 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Депутат Госдумы Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов разработал законопроект об усилении ответственности за нарушение запрета на продажу алкоголя в интернете.
Как напоминает автор в пояснительной записке к законопроекту (текст есть в распоряжении РИА Новости), в соответствии с федеральным законом "О рекламе", реклама алкоголя в интернете запрещена.
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В то же время, считает Милонов, несмотря на имеющиеся запреты, нелегальный рынок продажи алкоголя в интернете продолжает расти, реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей.
"Проектом предлагается... внести изменение в статью 14.3 КоАП РФ, дополнив ее частью 7, в которой установить размеры административных штрафов за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем установленного федеральным законом запрета на размещение рекламы алкогольной продукции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", аналогичные размерам штрафов, устанавливаемых частью 8 статьи 13.15 КоАП РФ за нарушение запрета на распространение информации о розничной продаже алкоголя в информационно-коммуникационных сетях дистанционным способом", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Так, для граждан предлагается установить штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.
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Кроме того, проектом предлагается внести изменение в часть 8 статьи 13.15 КоАП, повысив верхний предел административного штрафа для юрлиц за распространение в СМИ и интернете информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции с 300 до 500 тысяч рублей, и таким образом уравнять его с верхним пределом штрафа для юридических лиц за нарушение законодательства о рекламе (часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ).
Одновременно предлагается внести изменения в статью 15.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Милонов предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями включать в реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов с рекламой алкоголя.
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