Милонов предложил повысить штрафы за рекламу алкоголя в интернете

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов разработал законопроект об усилении ответственности за нарушение запрета на продажу алкоголя в интернете.

Как напоминает автор в пояснительной записке к законопроекту (текст есть в распоряжении РИА Новости), в соответствии с федеральным законом "О рекламе", реклама алкоголя в интернете запрещена.

В то же время, считает Милонов, несмотря на имеющиеся запреты, нелегальный рынок продажи алкоголя в интернете продолжает расти, реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей.

"Проектом предлагается... внести изменение в статью 14.3 КоАП РФ, дополнив ее частью 7, в которой установить размеры административных штрафов за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем установленного федеральным законом запрета на размещение рекламы алкогольной продукции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", аналогичные размерам штрафов, устанавливаемых частью 8 статьи 13.15 КоАП РФ за нарушение запрета на распространение информации о розничной продаже алкоголя в информационно-коммуникационных сетях дистанционным способом", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Так, для граждан предлагается установить штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, проектом предлагается внести изменение в часть 8 статьи 13.15 КоАП, повысив верхний предел административного штрафа для юрлиц за распространение в СМИ и интернете информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции с 300 до 500 тысяч рублей, и таким образом уравнять его с верхним пределом штрафа для юридических лиц за нарушение законодательства о рекламе (часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ).

Одновременно предлагается внести изменения в статью 15.1 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".