В МЧС рассказали о состоянии спасенного в Коми горняка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Спасённый горноспасателями работник шахты "Яреганефть", на которой зафиксировано возгорание на площади две тысячи квадратных метров, доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Спасённый горноспасателями работник шахты "Яреганефть", на которой зафиксировано возгорание на площади две тысячи квадратных метров, доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми

"В данный момент спасённый горняк госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Сильных ожогов и травм он не получил. Врачи диагностировали у него шок и отравление угарным газом", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС Коми.

В МЧС добавили, что поиски еще двух людей продолжаются. Поисковая операция должна войти в активную фазу после устранения последствий возгорания на шахте.

Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На место выехали подразделения: 2 отделения Ухтинского ВГСО; Оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона; 2 отделения пожарно-спасательного гарнизона ГКУ РК "Управление ППСиГЗ", ФКУ "9 отряд ФПС по РК"; экстренные оперативные службы города Ухта.

Нефтешахта принадлежит компании "Лукойл". Ее эксплуатация началась еще в 1939 году. Нефть Яреги тяжелая в полном смысле этого слова: она залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Поэтому основным способом снижения вязкости сырья с целью повышения подвижности является тепловое воздействие на пласт.